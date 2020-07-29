Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Erol Bulut...

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibine Mert Hakan'ın ardından bir transfer çalımı daha atmaya hazırlandığı ve yeni sezonda takımın başına geçecek Erol Bulut'un da transfere onay verdiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 13:20 ABONE OL