29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Erol Bulut...

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibine Mert Hakan'ın ardından bir transfer çalımı daha atmaya hazırlandığı ve yeni sezonda takımın başına geçecek Erol Bulut'un da transfere onay verdiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 13:20
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Erol Bulut...

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte kulüpler transfer çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Erol Bulut...

Transfer döneminde yapacağı hamleleri en çok merak edilen iki takımsa yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray...

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Erol Bulut...

Şampiyonluk parolasıyla hızlı bir giriş yaptığı sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak istiyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Erol Bulut...

Sezona kötü bir giriş yaptıktan sonra ikinci yarıda yakaladığı galibiyet serisiyle şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmzılılar, corona virüsü pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından yaşadığı puan kayıpları sonrası ligi 56 puanla 6. sırada tamamladı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Erol Bulut...

İki takım da biten sezonun ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşırken, ezeli rakipler Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti.

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