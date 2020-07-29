29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Kruse'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yarı fiyatına Galatasaray'a...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, geçtiğimiz haftalarda alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Yıldız oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, Galatasaray'a Kruse transferiyle ilgili sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 15:08
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Kruse'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yarı fiyatına Galatasaray'a...

Süper Lig'de sezona hayal kırıklığı ile nokta koyan ve iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatasaray'da, tüm gözler transfere çevrildi.

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Kruse'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yarı fiyatına Galatasaray'a...

Takımda birçok isimle yollarını ayırmak isteyen Aslan, bu isimlerin yerlerine düşük maliyetli ve bonservissiz isimlere yönelecek.

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Kruse'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yarı fiyatına Galatasaray'a...

Nitekim Antalyaspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi.

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Kruse'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yarı fiyatına Galatasaray'a...

Yeni sezon kampı başlayana kadar sıkıntı yaşamamak için yeni kadronun şekillenmesi gerektiğini kaydeden teknik direktör Terim, "Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız" değerlendirmesini yaptı.

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Kruse'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yarı fiyatına Galatasaray'a...

Galatasaray'da şu ana kadar Andone, Nagatomo, Onyekuru, Selçuk İnan ve Mariano ile yollar ayrıldı. Bu isimlerden dolayı maaş bütçesi oldukça rahatlayan Aslan, Babel, Diagne, Falcao, Belhanda ve Feghouli gibi isimleri de elden çıkartarak düşük bütçeli bir takım kurmanın peşinde.

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