29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Kruse'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yarı fiyatına Galatasaray'a...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, geçtiğimiz haftalarda alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Yıldız oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, Galatasaray'a Kruse transferiyle ilgili sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...
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