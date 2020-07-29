Kruse'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yarı fiyatına Galatasaray'a...

Galatasaray'da şu ana kadar Andone, Nagatomo, Onyekuru, Selçuk İnan ve Mariano ile yollar ayrıldı. Bu isimlerden dolayı maaş bütçesi oldukça rahatlayan Aslan, Babel, Diagne, Falcao, Belhanda ve Feghouli gibi isimleri de elden çıkartarak düşük bütçeli bir takım kurmanın peşinde.