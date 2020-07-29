29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Başakşehir'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Edin Visca ve İrfan Can Kahveci derken...

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başakşehir'in yıldız futbolcuları Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'yi listesine alan yönetimin, turuncu-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanan bir başka yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 10:18
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Başakşehir'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Edin Visca ve İrfan Can Kahveci derken...

Süper Lig'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Başakşehir'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Edin Visca ve İrfan Can Kahveci derken...

Yapacağı takviyelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, dört koldan oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

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Başakşehir'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Edin Visca ve İrfan Can Kahveci derken...

Hem Türkiye'den hem de dünyadan birçok ismi takip eden Kanarya'nın Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı listesine aldığı ve iki oyuncuyu da kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

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Başakşehir'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Edin Visca ve İrfan Can Kahveci derken...

Ancak İrfan Can geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Sevilla haberleri çıkıyor. İnşallah orası olur." ifadelerini kullanarak gönlünde yatan takımı açıklamıştı.

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Başakşehir'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Edin Visca ve İrfan Can Kahveci derken...

Geçtiğimiz yıllarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Edin Visca'nın ise sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı ve yönetimin Boşnak yıldızın transferi için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.

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