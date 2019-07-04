04 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis...

İç transferde de hareketli günler yaşayan sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir numaralı isimse Eljif Elmas... Yönetim, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği etkili performansla Inter, Napoli, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi kulüplerin dikkatini çeken Makedon futbolcuyla ilgili konuşulan bonservis dudak uçuklattı. Dev kulübün yetkilileri transferi bitirmek için İstanbul'a geldi...​

Giriş Tarihi: 04.07.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 14:54
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Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis...

Fenerbahçe yönetimi, Eljif Elmas transferinde hedef büyüttü.

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Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis...

Sezon başı ve ortasındaki kötü performansı sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan yönetim, ardından Eljif ile bir araya gelmiş ve kötü gidişatın sebepleri masaya yatırılmıştı.

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Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis...

Bu görüşme sonrası kendi pozisyonunda oynamaya başlayan Makedon futbolcunun performansı müthiş şekilde arttı.

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Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis...

Daha önce 5-6 milyon Euro'ya satma fikri hakimken bu miktar 15'lere yaklaştı.

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Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis...

Şimdiyse yönetimde Eljif'in 15 milyon Euro'nun da üzerinde bir rakama satılma ihtimalinden bahsediliyor.

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