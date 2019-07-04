04 Temmuz 2019, Perşembe
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Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis...
İç transferde de hareketli günler yaşayan sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir numaralı isimse Eljif Elmas... Yönetim, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği etkili performansla Inter, Napoli, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi kulüplerin dikkatini çeken Makedon futbolcuyla ilgili konuşulan bonservis dudak uçuklattı. Dev kulübün yetkilileri transferi bitirmek için İstanbul'a geldi...
Giriş Tarihi: 04.07.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 14:54
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