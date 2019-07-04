04 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başakşehir...

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eljif Elmas ve Jailson'u satarak transfer için kaynak yaratmayı planlayan sarı-lacivertilerde teknik direktör Ersun Yanal, orta sahaya Emre Belözoğlu haricinde bir transfer daha istemişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, Başakşehir cephesinden gelen haberle sarsıldı...

Giriş Tarihi: 04.07.2019 14:17
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başakşehir...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başakşehir...

Şimdiye dek 4 transferi resmen duyuran Fenerbahçe'de takıma son katılan isim de Yasir Subaşı olacak.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başakşehir...

Kanarya'da bonservis bedeliyle transfer yapabilmek için Eljif ve Jailson'un satılması gündemde.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başakşehir...

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bu nedenle orta sahaya Emre haricinde bir isim daha istediği biliniyordu.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başakşehir...

Sarı-Lacivertlilerle uzun süredir adı geçen isimler Fejsa, Gustavo ve Mahmut Tekdemir'di...

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