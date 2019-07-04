04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başakşehir...
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eljif Elmas ve Jailson'u satarak transfer için kaynak yaratmayı planlayan sarı-lacivertilerde teknik direktör Ersun Yanal, orta sahaya Emre Belözoğlu haricinde bir transfer daha istemişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, Başakşehir cephesinden gelen haberle sarsıldı...
Giriş Tarihi: 04.07.2019 14:17
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