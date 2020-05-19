19 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçe'den Erol Bulut'a mesaj!

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine geçmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun, Başakşehir'de beraber çalıştığı Erol Bulut ile yeni sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un Divan Kurulu Toplantısı'nda işaret ettiği genç hocaya mesaj gönderildi.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 08:38
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Fenerbahçe'den Erol Bulut'a mesaj!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'de başlayan teknik direktör arayışları adeta arapsaçına dönmüştü.

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Fenerbahçe'den Erol Bulut'a mesaj!

Ortaya onlarca isim atılırken, geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç, görüştükleri 3-4 isim olduğunu ve teknik adamda aradıkları kriterleri açıkladı.

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Fenerbahçe'den Erol Bulut'a mesaj!

Türkiye'yi iyi tanıyan, 40-50 yaşlarında, kulübün ekonomik imkanlarına uyum sağlayabilecek, takım içi rekabeti sağlayabilecek ve cesur bir hoca aradıklarını söyleyen Koç'un işaret ettiği isim şüphesiz Erol Bulut'tu.

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Fenerbahçe'den Erol Bulut'a mesaj!

Alanyaspor ile ekstra sezona hazırlanan Erol Bulut da yaptığı açıklamada, "Herkesin aklına ben geldim" demişti.

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Fenerbahçe'den Erol Bulut'a mesaj!

''HAZIRLIKLARA BAŞLAYALIM HOCAM''
Fenerbahçe'de hoca konusunda yaşanan gelişmelerin detayına FOTOMAÇ ulaştı. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Erol Bulut ile dün bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Hocam hazırlıklara başlayalım" dediği öğrenildi.

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