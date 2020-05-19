19 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan çifte talip! Önceliği...

Gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişime gidecek Fenerbahçe, bu kapsamda transfer çalışmalarına başlamıştı. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini korurken, tecrübeli futbolcuya Bundesliga'dan çifte talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 11:23
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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan çifte talip! Önceliği...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe'deki geleceği netlik kazanmadı.

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan çifte talip! Önceliği...

Kulübün verdiği idman programının haricinde bireysel olarak da çalışmalar gerçekleştiren tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki kulüplerin haricinde yurt dışından da takip ediliyor.

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan çifte talip! Önceliği...

2012 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Hasan Ali Kaldırım, Almanya Bundesliga'nın üst düzey 2 takımından teklif almasına karşın Fenerbahçe Kulübü'nün kendisine yapacağı teklifi bekliyor.

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan çifte talip! Önceliği...

Fenerbahçe'de hırsı ve disiplini ile de büyük beğeni toplayan Hasan Ali'nin menajerliğini kardeşi Cem Kaldırım yapıyor.

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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan çifte talip! Önceliği...

Hasan Ali'nin uzun yıllardır hizmet ettiği sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşmeye imza atmak istediği ve ilk tercihinin bu olduğu bilinirken, iki taraf için de şartların uygun olması önemli detay.

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