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Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız verirken, gündemine eski oyuncusu Caner Erkin'i almıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini korurken, bu mevki için gündeme gelen Caner Erkin'in Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcu için yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 08:33
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Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi belli oldu!

Fenerbahçe yönetimi, sol bek konusunda rotayı yeniden Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek eski oyuncusu Caner Erkin'e çevirdi.

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Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi belli oldu!

Daha önce yapılan değerlendirmede Gökhan Gönül'ün dönüşüne onay veren sarı-lacivertli kurmaylar, Caner konusunda çekimserdi.

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Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi belli oldu!

Ancak henüz Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağlayamayan yönetimde 31 yaşındaki sol bek için düşünceler olumluya döndü.

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Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi belli oldu!

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe Gökhan'a 1 artı 1, Caner'e ise 2 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi belli oldu!

İki oyuncu da 2016-17 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyiyor.

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