Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız verirken, gündemine eski oyuncusu Caner Erkin'i almıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini korurken, bu mevki için gündeme gelen Caner Erkin'in Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcu için yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 08:33 ABONE OL