Fenerbahçe'den Diego Perotti açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...

Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, pas organizasyonları ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sakatlığı süren ve sahalara dönüş tarihi merak edilen Diego Perotti'nin son durumuyla ilgili bilgi verildi. İşte o açıklama ve antrenmandan kareler...

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 15:51 ABONE OL