22 Ekim 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den Diego Perotti açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...

Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, pas organizasyonları ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sakatlığı süren ve sahalara dönüş tarihi merak edilen Diego Perotti'nin son durumuyla ilgili bilgi verildi. İşte o açıklama ve antrenmandan kareler...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 15:51
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Fenerbahçe'den Diego Perotti açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.

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Fenerbahçe'den Diego Perotti açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı.

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Fenerbahçe'den Diego Perotti açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...

Pas organizasyonları ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

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Fenerbahçe'den Diego Perotti açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...

Sarı-lacivertli ekipte dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalışan Diego Perotti'nin testlerine devam edildi.

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Fenerbahçe'den Diego Perotti açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...

Arjantinli futbolcunun iyileşen ayağı ile diğer ayağının ön ve arka kas gruplarındaki dengeler ölçülecek ve aralarındaki farkı kapatmaya yönelik çalışmalar yapılarak oyuncunun takıma dönüş tarihi netlik kazanacak.

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