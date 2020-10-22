22 Ekim 2020, Perşembe

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Transferi böyle duyurdular

Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıpları sonrası yeniden çıkışa geçmenin yollarını ayıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Yabancı basın, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom'un hedefindeki yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 09:51
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Transferi böyle duyurdular

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, Süper Lig'de de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Transferi böyle duyurdular

Yaz transfer ve tescil döneminde yaptığı transferlerle taraftarın beklentisini karşılayamayan sarı-kırmızılılarda Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin ardından ocak ayı için çalışmalar hızlandı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Transferi böyle duyurdular

Ara transfer döneminde birçok bölgeye transfer yapması beklenen Cimbom, yeni transferleriyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Transferi böyle duyurdular

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile bir transferde daha karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Transferi böyle duyurdular

Daha önce Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Mevlüt Erdinç ve Deniz Türüç gibi birçok ismin transferi için kıyasıya bir mücadeleye giren iki ezeli rakiple ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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