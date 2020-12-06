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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 3 isim

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil dönemi için kolları sıvadı. Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda eksik görülen yerleri güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı 3 isim ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 06.12.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 18:32
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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 3 isim

Süper Lig'de 2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 3 isim

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 3 isim

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya, ocak ayında eksik görülen yerleri güçlendirmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 3 isim

Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde transferle ilgili konuşmuştu.

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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! İşte hedefteki 3 isim

"FENERBAHÇE'DE HER ZAMAN TRANSFER OLACAKTIR"

Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği Süper Lig'in en iyileri töreninde açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır.

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