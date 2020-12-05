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Erol Bulut kadrosunu oluşturdu! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i

Son 3 maçında 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk olacak. 7 ismin sahada olamayacağı sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, kadrosunu oluşturdu. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 05.12.2020 14:01
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Erol Bulut kadrosunu oluşturdu! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i

Süper Lig'de son 3 haftada 2 yenilgi alarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Denizlispor maçını kazanarak yeniden zirveye ortak olmak istiyor.

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Erol Bulut kadrosunu oluşturdu! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Harun Tekin, Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Diego Perotti, İstanbul'da kalacak. Luiz Gustavo ise sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.

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Erol Bulut kadrosunu oluşturdu! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i

Kanarya'da teknik direktör Erol Bulut, bu isimlerin yokluğunda sahaya süreceği 11'i belirledi.

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Erol Bulut kadrosunu oluşturdu! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i;

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Erol Bulut kadrosunu oluşturdu! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i

Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Pelkas, Cisse

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