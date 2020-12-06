Fenerbahçe zirveye ortak oldu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'in 11. haftası, pazar günü oynanan 3 maçla devam etti. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçerken; Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü tek golle mağlup etti. Günün maçında ise Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...