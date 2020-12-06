06 Aralık 2020, Pazar

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Fenerbahçe zirveye ortak oldu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'in 11. haftası, pazar günü oynanan 3 maçla devam etti. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçerken; Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü tek golle mağlup etti. Günün maçında ise Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 06.12.2020 21:08 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 21:09
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Fenerbahçe zirveye ortak oldu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

21- Ankaragücü - 2 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe zirveye ortak oldu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

20- Denizlispor - 6 Puan

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Fenerbahçe zirveye ortak oldu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

19 - Gençlerbirliği - 8 Puan

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Fenerbahçe zirveye ortak oldu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

18- Kayserispor - 9 Puan

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Fenerbahçe zirveye ortak oldu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

17- Erzurumspor - 9 Puan

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