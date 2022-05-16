Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Kadıköy'de Karagümrük ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesini yüzde 99 garantiledi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan yaz transfer bombası! Şimdiden harekete geçildi
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçında sahasında Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Sarı-lacivertliler buna göre her bölge için arayışlara başlarken gündeme Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen yıldız isim geldi. Fenerbahçe hem santrfor hem de her iki kanatta görev alan 20 yaşındaki futbolcu için temaslara başladı. (FB spor haberleri)
Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Kadıköy'de Karagümrük ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesini yüzde 99 garantiledi.
İsmail Kartal ile büyük bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler bu dönem 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Kartal bu süreçte 2.24 puan ortalaması yakaladı.