FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan yaz transfer bombası! Şimdiden harekete geçildi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçında sahasında Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Sarı-lacivertliler buna göre her bölge için arayışlara başlarken gündeme Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen yıldız isim geldi. Fenerbahçe hem santrfor hem de her iki kanatta görev alan 20 yaşındaki futbolcu için temaslara başladı. (FB spor haberleri)