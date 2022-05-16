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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus 3 yıldızla beraber geliyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus 3 yıldızla beraber geliyor!

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte gelecek sezonun planlanmasına başlandı. Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la temaslarını sıklaştıran ve deneyimli hocayı takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Jorge Jesus'a sağlam bir kadro emanet etmek için 3 yıldızın transferinde harekete geçtiği ifade edildi. İşte sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için harekete geçtiği isimler... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 16.05.2022- 09:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022- 10:04
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