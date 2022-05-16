FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus 3 yıldızla beraber geliyor!

Fenerbahçe'de gelecek sezon planlanmasına dair hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte yöneticiler, öncelikle teknik direktör konusuna odaklanmış durumda. Gelecek sezon yabancı teknik bir adamla çalışmak isteyen Kanarya'da Jorge Jesus ismi ön plana çıkmıştı. Portekizli teknik adamla yapılan görüşmeler son aşamaya gelmiş durumda. Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki haftalarda İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Jorge Jesus'a iyi bir kadro teslim etmek isteyen sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları büyük bir özenle yürütülüyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'i 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti almak istiyor. Gelecek sezon uzun yıllar hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Kanarya, Jorge Jesus'la beraber 3 yıldızın transferini de bitirmek istiyor. Fenerbahçe'nin santrfor bölgesi için Atletico Madrid'den ayrılacak olan Luis Suarez ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler tecrübeli forvet ile gol sorununu çözmek istiyor. Fenerbahçe ayrıca sol bek ve orta saha bölgesi için 2 yıldızı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan Marcelo ve Isco'yu istediği ifade edildi. Jorge Jesus'a sağlam bir kadro emanet etmek isteyen Fenerbahçeli yöneticiler 3 ismin transferine yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi bitecek olan Suarez, Marcelo ve Isco'nun yıllık ücretlerini ve imza paralarını yüksek tutarak oyuncuların transferini bir an önce bitirmek istiyor. 35 yaşındaki Luis Suarez bu sezon Atletico Madrid'de 43 maça çıktı ve 13 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Real Madrid'de formayı Ferland Mendy'ye kaptıran Marcelo 17 karşılaşmada görev aldı ve 2 asist yaptı. Isco ise İspanyol devinde 16 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertliler 3 transferi de bitirerek yeni sezon öncesi Jorge Jesus'a sağlam bir kadro teslim etme hedefinde.