06 Ocak 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dev transfer bombası! Menajeri yönetime haber yolladı

Süper Lig'in son iki haftasında aldığı galibiyetlerle zirveyi zorlayan Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile anlaşma sağlayan, Schalke 04 forması giyen milli oyuncu Ahmed Kutucu transferinde de mutlu sona yakın olan sarı-lacivertlilere sürpriz bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.01.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 14:27
ABONE OL
  • 1
  • 21
Fenerbahçe'den dev transfer bombası! Menajeri yönetime haber yolladı

Süper Lig'de aldığı Başakşehir ve Kasımpaşa galibiyetleriyle yükselişe geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Fenerbahçe'den dev transfer bombası! Menajeri yönetime haber yolladı

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

  • 3
  • 21
Fenerbahçe'den dev transfer bombası! Menajeri yönetime haber yolladı

Sezon öncesi yaptığı 18 takviyeyle transfer şampiyonu ilan edilen Kanarya, ara transfer dönemine de bomba gibi bir giriş yaptı.

  • 4
  • 21
Fenerbahçe'den dev transfer bombası! Menajeri yönetime haber yolladı

Fenerbahçe, adı uzun yıllardır sarı-lacivertli kulüple anılan Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı.

  • 5
  • 21
Fenerbahçe'den dev transfer bombası! Menajeri yönetime haber yolladı

Kanarya, 32 yaşındaki yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör