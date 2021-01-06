Fenerbahçe'den dev transfer bombası! Menajeri yönetime haber yolladı

Süper Lig'in son iki haftasında aldığı galibiyetlerle zirveyi zorlayan Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile anlaşma sağlayan, Schalke 04 forması giyen milli oyuncu Ahmed Kutucu transferinde de mutlu sona yakın olan sarı-lacivertlilere sürpriz bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 14:27 ABONE OL