06 Ocak 2021, Çarşamba

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Fenerbahçe'de flaş karar! 5 oyuncu takımdan gönderiliyor

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde flaş ayrılıklar yaşanacak. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu 5 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve takımdan ayrılması planlanan isimler...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 17:10
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Fenerbahçe'de flaş karar! 5 oyuncu takımdan gönderiliyor

Sezona yenilenmiş kadrosuyla giren Fenerbahçe, 5 Ocak'ta başlayan ve 1 Şubat 2021'de sona erecek ara transfer döneminde yine hareketli saatler yaşıyor.

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Fenerbahçe'de flaş karar! 5 oyuncu takımdan gönderiliyor

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, takıma yapacağı transferlerle mutlu sona ulaşmak istiyor.

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Fenerbahçe'de flaş karar! 5 oyuncu takımdan gönderiliyor

İLK BOMBA MESUT ÖZİL

Fenerbahçe sezon başında Arsenal tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'de flaş karar! 5 oyuncu takımdan gönderiliyor

Sarı-lacivertliler Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe'de flaş karar! 5 oyuncu takımdan gönderiliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler üzerinde de yoğun mesai harcanıyor.

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