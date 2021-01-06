Fenerbahçe'de flaş karar! 5 oyuncu takımdan gönderiliyor

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde flaş ayrılıklar yaşanacak. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu 5 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve takımdan ayrılması planlanan isimler...

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 17:10 ABONE OL