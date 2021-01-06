Fenerbahçe Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcuyla yapacağı sözleşmenin süresi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)