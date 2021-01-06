06 Ocak 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcuyla yapacağı sözleşmenin süresi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.01.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 12:47
ABONE OL
  • 1
  • 13
Fenerbahçe Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Sezona 18 transferle başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk 16 haftasında alınan 4 mağlubiyetin ardından transferde kolları sıvadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Fenerbahçe Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Sarı-lacivertliler son olarak deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Son 2 haftada 2 galibiyet ile çıkışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Kanarya transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme süresi

Sportif direktör Emre Belözoğlu listedeki isimlerin takıma kazandırılması için gecesini gündüzüne kattı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör