Fenerbahçe'den dev takas teklifi!

Transferde vitesi yükselten Fenerbahçe'de UEFA'dan çıkacak karar yönetimin daha net adımlar atması için belirleyici olacak. Yeni sezonda yepyeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan Fenerbahçe birçok isimle görüşmelerini sürdürürken Medipol Başakşehir'in kapısını da dev bir takas teklifi için çalacak. İşte dev takasın detayları...

Giriş Tarihi: 11.06.2019 01:17 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 07:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





