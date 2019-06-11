Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ersun Yanal onay verdi

Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler,transfer önceliği hücum hattına verecek. Adı Vedat Muriç, Max Kruse, Mario Balotelli ve Ze Luis gibi golcülerle anılan Sarı Kanarya ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 11.06.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





