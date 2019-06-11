11 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ersun Yanal onay verdi

Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler,transfer önceliği hücum hattına verecek. Adı Vedat Muriç, Max Kruse, Mario Balotelli ve Ze Luis gibi golcülerle anılan Sarı Kanarya ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 11.06.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 10:29
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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ersun Yanal onay verdi

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ersun Yanal onay verdi

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.

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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ersun Yanal onay verdi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek olan Sarı Kanarya'da öncelik, geçen sezon dağılan hücum hattını toparlamak.

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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ersun Yanal onay verdi

Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey'i de uygun bonservis bedeliyle satmak isteyen Fenerbahçe'de en az 2 forvet takviyesi yapılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ersun Yanal onay verdi

Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin adı Vedat Muriç, Max Kruse, Mario Balotelli ve Ze Luis gibi isimlerle anılıyor.

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