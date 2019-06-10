10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayan Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yurt içi ve yurt dışından oyuncular ile temas halinde. Transfer çalışmalarına Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 10.06.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 21:32
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

  • 2
  • 13
Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosu için kolları sıvadı.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Yurt içi ve yurt dışında birçok futbolcu ile temas halinde olan sarı-lacivertlilere transferde müjdeli haber geldi.

İşte detaylar...

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Max Kruse, Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni kulübüne imza atacak.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Ay sonunda resmen boşa çıkacak olan Max Kruse transfer ilgisi gösteren birçok kulüp arasında eleme yaptı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör