Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayan Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yurt içi ve yurt dışından oyuncular ile temas halinde. Transfer çalışmalarına Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 10.06.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 21:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





