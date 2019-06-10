10 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayan Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yurt içi ve yurt dışından oyuncular ile temas halinde. Transfer çalışmalarına Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geldi.
Giriş Tarihi: 10.06.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 21:32
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