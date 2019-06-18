18 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'den dev takas planı! Tam 8 isim
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Finansal Fair Play uygulaması nedeniyle alterantif yollar aramaya başladı. Kiralık ve bonservisi elinde olan futbolculara öncelik verecek olan sarı-lacivertlilerde tam 8 oyuncunun takasta kullanılabileceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 18.06.2019 15:33
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