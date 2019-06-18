Fenerbahçe'den dev takas planı! Tam 8 isim

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Finansal Fair Play uygulaması nedeniyle alterantif yollar aramaya başladı. Kiralık ve bonservisi elinde olan futbolculara öncelik verecek olan sarı-lacivertlilerde tam 8 oyuncunun takasta kullanılabileceği öğrenildi.