18 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dev takas planı! Tam 8 isim

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Finansal Fair Play uygulaması nedeniyle alterantif yollar aramaya başladı. Kiralık ve bonservisi elinde olan futbolculara öncelik verecek olan sarı-lacivertlilerde tam 8 oyuncunun takasta kullanılabileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 15:33
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Fenerbahçe'den dev takas planı! Tam 8 isim

Mali açıdan sıkıntılı bir sürecin içinde olan kulüp bir yandan yol haritasını çizebilmek için UEFA üst kurulunun kararını bekliyor.

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Fenerbahçe'den dev takas planı! Tam 8 isim

Karar olumlu olsa bile sarı-lacivertli takımın bonservisli oyuncu alması zor.

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Fenerbahçe'den dev takas planı! Tam 8 isim

Bu nedenle özellikle yurt içindeki transferlerde takas konusu gündeme geldi.

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Fenerbahçe'den dev takas planı! Tam 8 isim

Yönetim gerekli maddi kaynağı bulamadığı taktirde kulüplere ihtiyacına göre bu isimlerden bazılarını kiralık ya da bonservisiyle önerilecek.

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Fenerbahçe'den dev takas planı! Tam 8 isim

Bununla birlikte bu isimlerden bazıları takas dışında bonservis geliri karşılığında da gidebilir.

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