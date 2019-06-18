18 Haziran 2019, Salı
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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştım"
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni sezon tek hedef mutlak şampiyonluk. Yeni sezonda 20. şampiyonluğunu kazanarak hem ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk sayısındaki farkı azaltmak hem de 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer taarruzu başladı. Adı sarı-lacivertlilerle anılan yıldız futbolcu, Fenerbahçe ile anlaştığını ve ayrılmak istediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 18.06.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 09:56
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