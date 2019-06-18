Simon Kjaer resmen açıkladı! "Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse..."

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Stoper arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimlerden biri de eski yıldızı Simon Kjaer... Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran tecrübeli futbolcu, arkadaşlarıyla buluştuğu akşam yemeğinde transferiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.