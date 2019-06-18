18 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Simon Kjaer resmen açıkladı! "Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse..."

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Stoper arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimlerden biri de eski yıldızı Simon Kjaer... Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran tecrübeli futbolcu, arkadaşlarıyla buluştuğu akşam yemeğinde transferiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 16:21
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Simon Kjaer resmen açıkladı! Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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Simon Kjaer resmen açıkladı! Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse...

Neustadter'in takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerde stoper bölgesinde oynayabilecek Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar kaldı.

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Simon Kjaer resmen açıkladı! Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse...

Martin Skrtel'in ise durumu belirsizliğini koruyor.

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Simon Kjaer resmen açıkladı! Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse...

Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık sözleşme önerdiği yıldız isim 2+1 yıllık sözleşmede ısrarcı.

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Simon Kjaer resmen açıkladı! Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse...

Slovak yıldızın Başakşehir'e transferi de gündemde.

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