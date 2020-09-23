Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! Galatasaray derbisine yetişecek

2020/2021 sezonu öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de takviye çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Erol Bulut önderliğinde sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermeyi planlayan sarı-lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona yakın. Kanarya'nın yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağladığı ve oyuncuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanarak pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirileceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 11:31 ABONE OL