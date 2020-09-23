23 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! Galatasaray derbisine yetişecek

2020/2021 sezonu öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de takviye çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Erol Bulut önderliğinde sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermeyi planlayan sarı-lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona yakın. Kanarya'nın yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağladığı ve oyuncuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanarak pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirileceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 11:31
ABONE OL
  • 1
  • 21
Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! Galatasaray derbisine yetişecek

Yeni sezonda Kadıköy'deki ilk maçına Hatayspor karşısında çıkan Fenerbahçe, ligin yeni ekibiyle golsüz berabere kalarak Galatasaray derbisi öncesi kritik bir puan kaybı yaşamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! Galatasaray derbisine yetişecek

Pazar günü deplasmanda sarı-kırmızılılarla zorlu bir mücadele çıkacak olan Kanarya, rakibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı planlıyor.

  • 3
  • 21
Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! Galatasaray derbisine yetişecek

Galatasaray maçının hazırlıklarına zaman kaybetmeden başlayan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

  • 4
  • 21
Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! Galatasaray derbisine yetişecek

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından önceliği forvet transferine veren yönetim, hücum hattını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı.

  • 5
  • 21
Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! Galatasaray derbisine yetişecek

Sarı-lacivertlilerin birkaç gün içerisinde forvet transferine nokta koyması beklenirken, Garry Rodrigues'in transferi için Olympiakos ile anlaşılması sonrası bir de kanat takviyesi yapılacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör