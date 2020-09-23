Emre Belözoğlu'ndan soyunma odasında flaş sözler! Hatayspor maçı sonrası...

Hürriyet'in haberine göre, soyunma odasında teknik direktör Erol Bulut "Kaldırın kafalarınızı, bu maç burada bitti, dersimizi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde daha çok maç var" diyerek oyuncularına moral aşıladı.