23 Eylül 2020, Çarşamba

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Emre Belözoğlu'ndan soyunma odasında flaş sözler! Hatayspor maçı sonrası...

Süper Lig'in 2. haftasında Kadıköy'de Hatayspor ile 0-0 berabere kalarak Galatasaray derbisi öncesi kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de futbol bırakarak sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, maç sonrası soyunma odasına inerek futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 23.09.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 10:08
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Emre Belözoğlu'ndan soyunma odasında flaş sözler! Hatayspor maçı sonrası...

Hatayspor maçı sonrasında Fenerbahçe soyunma odasında yankılanan sözler ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Emre Belözoğlu'ndan soyunma odasında flaş sözler! Hatayspor maçı sonrası...

Golsüz biten mücadelenin ardından teknik direktör Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve kaptanlar takıma sahip çıktı.

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Emre Belözoğlu'ndan soyunma odasında flaş sözler! Hatayspor maçı sonrası...

Oyuncular, "Kaldırın kafalarınızı, bu maç burada bitti. Uzun yolda böyle kazalar olabilir" sözleriyle motive edildi.

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Emre Belözoğlu'ndan soyunma odasında flaş sözler! Hatayspor maçı sonrası...

Fenerbahçe'nin evindeki ilk lig maçında Hatay karşısında aldığı beraberliğin teknik heyet tarafından eksiklikleri görme ve derbi maçına daha titizlikle hazırlanılmasını sağlayan bir erken uyarı mesajı olarak algılandığı öğrenildi.

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Emre Belözoğlu'ndan soyunma odasında flaş sözler! Hatayspor maçı sonrası...

Hürriyet'in haberine göre, soyunma odasında teknik direktör Erol Bulut "Kaldırın kafalarınızı, bu maç burada bitti, dersimizi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde daha çok maç var" diyerek oyuncularına moral aşıladı.

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