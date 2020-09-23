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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok ayrılık! İşte sebebi

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın konuğu olacak Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Garry Rodrigues'in transferi için Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde dev derbi öncesi beklenmedik bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takımdan ayrılma sebebi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 23.09.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 13:06
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok ayrılık! İşte sebebi

Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok ayrılık! İşte sebebi

5 Ekim'de sona erecek transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok ayrılık! İşte sebebi

Şu ana kadar 13 isimle resmi sözleşme imzalayan Kanarya, iç transferde de hareketli günler geçirmişti.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok ayrılık! İşte sebebi

2019/2020 sezonunun sona ermesiyle 6'sı kiralık olmak üzere 18 futbolcuyu takımdan gönderen sarı-lacivertlilerde ayrılıklar bununla sınırlı kalmayacak.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok ayrılık! İşte sebebi

Geçtiğimiz sezon Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'in transferi için Olympiakos ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi beklenmedik bir ayrılık yolda...

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