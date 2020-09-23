Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok ayrılık! İşte sebebi

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın konuğu olacak Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Garry Rodrigues'in transferi için Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde dev derbi öncesi beklenmedik bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takımdan ayrılma sebebi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 13:06 ABONE OL