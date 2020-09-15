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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu bombaları patlatıyor

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de takviye çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından bu bölgeyi en az Kosovalı golcü kadar kaliteli bir isimle doldurmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu'nun planı ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 13:17
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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu bombaları patlatıyor

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ortaya atılan iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferde "adım adım" hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu bombaları patlatıyor

Önceki gece Tisserand'ı İstanbul'a getiren F.Bahçe'nin şimdiki hedefi santrfor. Ancak söylendiği gibi iki değil, tek takviye yapılacak.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu bombaları patlatıyor

Cavani'nin gündem dışı olduğu santrfor çalışmalarında Ze Luis isminin de hayli zor olduğu bildirildi. Mandzukic ve Samatta isimleri gündemde ancak somut bir gelişme yok.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu bombaları patlatıyor

Kesin olan bir şey var ki o da santrfor transferinin bu hafta içi kesin olarak tamamlanacak olması. Vedat'ın ardından ayrılacak bir başka isim ise Jailson olacak.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu bombaları patlatıyor

Pazartesi günü yapılan idmana katılmayan Jailson, 5 milyon Euro'ya Çin'e giderken satışın kârından Brezilyalı yıldızın eski kulübü Gremio'ya yüzde 20 pay ödenecek. Bu da 200 bin Euro civarında bir para anlamı taşıyor. Bu transferle eli rahatlayacak yönetim santrfor dışında bir kanat takviyesi yapacak.

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