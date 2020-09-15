Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından forvet transferi için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hırvat basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, NK Rijeka'da forma giyen giyen ve geçtiğimiz sezon attığı 26 golle dikkatleri çeken 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için Hırvat ekibine resmi teklif yaptı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 17:48 ABONE OL