15 Eylül 2020, Salı

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Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından forvet transferi için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hırvat basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, NK Rijeka'da forma giyen giyen ve geçtiğimiz sezon attığı 26 golle dikkatleri çeken 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için Hırvat ekibine resmi teklif yaptı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 17:48
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Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi'nin Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı

Adı Ze Luis, Mbwana Samatta ve Mario Mandzukic ile anılan sarı-lacivertlilerle ilgili son iddia Hırvat basınından geldi.

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Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı

COLAK İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI

Germanijak.hr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, NK Rijeka forması giyen 26 yaşındaki forvet Antonio Colak'ı kadrosuna katmak için Hırvat kulübüne resmi teklif yaptı.

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Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı

Haberde golcü futbolcunun 2 hafta içinde takımdan ayrılacağı vurgulanırken, kulüp başkanı Damir Miskovic yaptığı açıklamada Hırvat golcüyü satmak istediklerini belirtti.

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Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı

FRANSA VE ALMANYA'DAN DA TALİPLER VAR

Oyuncuya Fenerbahçe'nin dışında Fransa ve Almanya'dan da talipler olduğu ve Hırvat ekibinin aldığı iki resmi tekliften birinin Fenerbahçe'den geldiği kaydedildi.

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