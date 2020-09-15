15 Eylül 2020, Salı

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Fenerbahçe'den Max Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Fenerbahçe, geçtiğimiz aylarda alacaklarını öne sürerek sözleşmesini fesheden ve ülkesinin takımlarından Union Berlin'e transfer olan Alman futbolcu Max Kruse ile ilgili harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 15.09.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 12:50
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Fenerbahçe'den Max Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon devam ederken alacaklarını tahsil edemediğini öne süren Max Kruse takımdan ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'den Max Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Bu flaş ayrılık sonrasında Fenerbahçe ile Alman futbolcu arasında tartışmalar yaşanmış ve taraflara mahkeme yolu gözükmüştü.

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Fenerbahçe'den Max Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Fanatik'in haberine göre; bu doğrultuda ilk adımı, FIFA'dan cesaret alarak sarı-lacivertliler attı.

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Fenerbahçe'den Max Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Geçtiğimiz yıllarda çoğunlukla futbolcudan yana tavır alan FIFA, pandemi süreciyle birlikte koşulsuz futbolcunun yanında yer almaktansa kulüplerin de savunmasının etkili bir şekilde değerlendireceğini bildirmişti.

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Fenerbahçe'den Max Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

HUKUK BÜROLARI SIRAYA GİRDİ

Bu durum sonrasında Avrupa'nın önde gelen büyük hukuk büroları, Fenerbahçe ile görüşüp, davayı kendilerine vermelerini istedi.

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