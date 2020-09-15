Fenerbahçe'den Max Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...

Fenerbahçe, geçtiğimiz aylarda alacaklarını öne sürerek sözleşmesini fesheden ve ülkesinin takımlarından Union Berlin'e transfer olan Alman futbolcu Max Kruse ile ilgili harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 12:50 ABONE OL