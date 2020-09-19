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Fenerbahçe'den çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olan biri sarı-lacivertliler, yine çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, transferi takasla bitirecek. İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefi ve takasta kullanılacak isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 19.09.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 17:26
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Fenerbahçe'den çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Yeni sezona deplasmanda Çaykur Rizespor 1-0'dan 2-1 mağlup ederek başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ile yapacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Sezon sonunda taraftarının hasret kaldığı şampiyonluk coşkusunu yeniden yaşamak isteyen sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Son iki sezonu 6. ve 7. sırada tamamlayarak zirvenin bir hayli uzağında yer alan Fenerbahçe, 2020/2021 sezonunda kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Bu nedenle transferde gözünü karartan sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriqi ve Jailson'dan gelen parayı doğru kullanıp yeni isimleri takıma kazandırmanın planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe'den çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Sportif direktör Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut bu nedenle sık sık bir araya gelip, transfer listesinde bulunan isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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