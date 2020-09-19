Fenerbahçe'den çılgın takas! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olan biri sarı-lacivertliler, yine çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, transferi takasla bitirecek. İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefi ve takasta kullanılacak isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 17:26 ABONE OL