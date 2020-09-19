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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızını böyle duyurdular

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Başta forvet olmak üzere birkaç bölgeye daha yapacağı takviyelerle transferi bitirmeyi planlayan sarı-lacivertliler ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte hedefteki dünya yıldızı isim ve Emre Belözoğlu detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 19.09.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 10:11
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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızını böyle duyurdular

Transferin tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızını böyle duyurdular

Vedat Muriqi'nin satışı nedeniyle golcü işini sona bırakan ve sağlam adımlar atan sarı-lacivertliler, Jailson'u da Çin'e yollayarak önemli bir geliri daha kasasına koydu.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızını böyle duyurdular

4.5 milyon Euro ile kasasını dolduran Fenerbahçe'den KAP açıklaması da geldi.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızını böyle duyurdular

Kanarya, bu satışın ardından transferde elini iyice kuvvetlendirdi ve forvet transferini bitirmek için devreye girdi.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızını böyle duyurdular

Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Samatta şu anda liste başı. İki oyuncu ile ilgili pazarlıklar sürüyor.

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