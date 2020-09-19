Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızını böyle duyurdular

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Başta forvet olmak üzere birkaç bölgeye daha yapacağı takviyelerle transferi bitirmeyi planlayan sarı-lacivertliler ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte hedefteki dünya yıldızı isim ve Emre Belözoğlu detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 10:11 ABONE OL