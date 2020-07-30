Kaan Ayhan'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına başlarken, iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferinde karşı karşıya gelmişti. Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan başarılı oyuncunun Türkiye'ye geleceği konuşulurken, sürpriz bir takım Kaan Ayhan'ı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 17:24 ABONE OL