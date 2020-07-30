30 Temmuz 2020, Perşembe

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Kaan Ayhan'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına başlarken, iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferinde karşı karşıya gelmişti. Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan başarılı oyuncunun Türkiye'ye geleceği konuşulurken, sürpriz bir takım Kaan Ayhan'ı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 17:24
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Kaan Ayhan'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaan Ayhan'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

İki takım da yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezonu zirvede noktalamak istiyor.

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Kaan Ayhan'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Dört koldan oyuncu arayışlarını sürdüren ve ilk olarak Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için kıyasıya rekabete girdi.

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Kaan Ayhan'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Fenerbahçe ve Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürürken, Kaan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Kaan Ayhan'ın yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

ZENIT KAAN AYHAN'A TALİP OLDU

İtalyan basını, Rus ekibi Zenit'in Kaan Ayhan transferi için devreye girdiğini yazdı.

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