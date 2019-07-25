25 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çifte bomba!

Fenerbahçe'de transfer operasyonunda listedeki isimleri bitirme görevinde olan Damien Comolli tüm eforunu orta sahadaki boşluğu kapatmak için harcıyor. Buna göre Ersun Yanal ile koordineli bir şekilde çalışmalarına devam eden Fransız futbol adamı 2 futbolcuyu kıskaca aldı. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 01:20 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07
  • 1
  • 17
Fenerbahçe'den çifte bomba!

Sarı-lacivertlilerin oynadığı Boluspor, Bursaspor ve Wolfsburg maçlarında açık şekilde bir ön libero eksiği görüldü.

  • 2
  • 17
Fenerbahçe'den çifte bomba!

Teknik direktör Ersun Yanal, bu bölgeye alacakları kaliteli bir isimle sisteminin eksiksiz işleyeceğini yönetime bildirdi.

  • 3
  • 17
Fenerbahçe'den çifte bomba!

Başkan Ali Koç da, kulübün sportif direktörü Damien Comolli'yi görevlendirerek Ersun Yanal'ın 'ana parça' olarak gördüğü ön libero transferini bir an önce bitirmesini istedi.

  • 4
  • 17
Fenerbahçe'den çifte bomba!

Fenerbahçe uzun süre Luis Gustavo'nun peşinden koştu ancak fazla mesafe kat edemedi.

  • 5
  • 17
Fenerbahçe'den çifte bomba!

Daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Damien Comolli alternatif isimlerle de görüşmeye başladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör