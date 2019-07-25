25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den çifte bomba!
Fenerbahçe'de transfer operasyonunda listedeki isimleri bitirme görevinde olan Damien Comolli tüm eforunu orta sahadaki boşluğu kapatmak için harcıyor. Buna göre Ersun Yanal ile koordineli bir şekilde çalışmalarına devam eden Fransız futbol adamı 2 futbolcuyu kıskaca aldı. İşte dev transfer harekatının detayları...
Giriş Tarihi: 25.07.2019 01:20 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07
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