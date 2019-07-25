Fenerbahçe'nin yeni transferini Obradovic bitiriyor!

Fenerbahçe'de transfer harekatı yeniden hız kazandı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için tüm şartları seferber ediyor. Kanarya'da dünya yıldızının transferi için Zeljko Obradovic devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları.. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 01:21 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





