25 Temmuz 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'nin yeni transferini Obradovic bitiriyor!

Fenerbahçe'de transfer harekatı yeniden hız kazandı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için tüm şartları seferber ediyor. Kanarya'da dünya yıldızının transferi için Zeljko Obradovic devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları.. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 01:21 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07
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Fenerbahçe'nin yeni transferini Obradovic bitiriyor!

Fenerbahçe transferde sınırları zorluyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferini Obradovic bitiriyor!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferini Obradovic bitiriyor!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer çalışmalarında dünya yıldızı için tüm şartlar zorlanıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferini Obradovic bitiriyor!

Öyle ki, transfer operasyonuna Fenerbahçe basketbol takımı antrenörü Zeljko Obradovic'in de dahil olduğu iddia edildi.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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Fenerbahçe'nin yeni transferini Obradovic bitiriyor!


Fenerbahçe'nin inadı inat... Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından transfer listesine aldığı ilk isim olan Aleksandar Kolarov'dan vazgeçmiyor.

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