25 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Comolli, Ersun Yanal, Volkan Ballı...

Fenerbahçe, Avusturya kampının dördüncü gününde çalışmalarını sıcak havada sürdürdü. Antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ve idari menajer Volkan Ballı uzun süre sohbet etti.

Giriş Tarihi: 24.07.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07
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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Comolli, Ersun Yanal, Volkan Ballı...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine gelen Fenerbahçe, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Comolli, Ersun Yanal, Volkan Ballı...

Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin sahasında antrenman yapan sarı-lacivertli ekip, idmanın basına açık olan bölümünde sakatlık önleyici çalışma gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Comolli, Ersun Yanal, Volkan Ballı...

Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldı.

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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Comolli, Ersun Yanal, Volkan Ballı...

Büyük bir heyecanla Kolarov ve Konoplyanka gibi yıldızları bekleyen taraftarlar, Fenerbahçe kurmaylarının olduğu bu kareyi 'transfer zirvesi' olarak yorumladı.

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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Comolli, Ersun Yanal, Volkan Ballı...

Fenerbahçe'de günün ikinci antrenmanında teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ve idari menajer Volkan Ballı uzun süre sohbet etti.

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