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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Samatta'dan sonra o da imzalıyor

Yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Takımı baştan aşağı yenileyen ve son olarak Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'nın transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un da listesinde yer alan yıldız futbolcuya imza attırmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 12:19
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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Samatta'dan sonra o da imzalıyor

Son iki sezonu sırasıyla 6. ve 7. sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gündem transfer...

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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Samatta'dan sonra o da imzalıyor

Yaz transfer döneminde bombaları peş peşe patlatan sarı-lacivertliler, 2020/2021 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Samatta'dan sonra o da imzalıyor

Bu doğrultuda sezonun sona ermesinin ardından kadrosunda radikal değişiklikler yapan sarı-lacivertliler, adeta sil baştan bir takım kurmuştu.

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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Samatta'dan sonra o da imzalıyor

Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kadrosunu büyük ölçüde oluşturan Kanarya'da gözler forvet transferine çevrilmişti.

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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Samatta'dan sonra o da imzalıyor

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satılmasının ardından forvet takviyesi için çalışmalarını hızlandıran yönetim, Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'nın transferini bitirdi.

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