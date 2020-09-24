Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Samatta'dan sonra o da imzalıyor

Yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Takımı baştan aşağı yenileyen ve son olarak Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'nın transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un da listesinde yer alan yıldız futbolcuya imza attırmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 24.09.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 12:19 ABONE OL