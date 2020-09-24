Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! Resmi teklif yapıldı

2020/2021 sezonunda şampiyonluğa uzanmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Mert Hakan Yandaş transferi için uzun uğraşlar veren iki ezeli rakip, 17 yaşındaki genç yıldızın renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. İşte hedefteki isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri