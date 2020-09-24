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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! Resmi teklif yapıldı

2020/2021 sezonunda şampiyonluğa uzanmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Mert Hakan Yandaş transferi için uzun uğraşlar veren iki ezeli rakip, 17 yaşındaki genç yıldızın renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. İşte hedefteki isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 24.09.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 10:36
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! Resmi teklif yapıldı

Süper Lig'de sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe ve Galatasaray, yaptıkları transferlerle de şampiyonluk yolunda güçlü kadrolar kurdular.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! Resmi teklif yapıldı

Takıma önemli takviyelerde bulunan iki ezeli rakip, zaman zaman da transferde aynı oyuncu için karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! Resmi teklif yapıldı

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın almak için yarıştığı o isim ve detaylar...

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! Resmi teklif yapıldı

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Altınordu'nun harika çocuğu Ravil Tagir için harekete geçti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! Resmi teklif yapıldı

Takvim'de yer alan habere göre iki kulübün de Altınordu'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi.

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