27 Eylül 2020, Pazar

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'ye kötü haber... Son olarak Samatta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni forvet transferi için kollar sıvandı. Ancak sarı lacivertli ekibe derbi öncesi transferde kötü bir haber geldi.

Giriş Tarihi: 27.09.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 09:19
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim...

Golcü futbolcu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe son olarak Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı bonservisiyle birlikte transfer etmişti.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim...

Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda sarı-lacivertliler kadroya bir forvet daha katmak için girişimlerini sıklaştırmıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim...

EROL BULUT'TAN İTİRAF

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, hücum konusunda yetersiz olduklarını söylemişti.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim...

Bulut açıklamasında, "Rakibin kalemizde bir tane pozisyonu yok. Ancak hücum konusunda gösterdiğimiz performans yetersiz. Futbolcularımızın sahada çalıştıklarımızı göstermesi gerekiyor. Maraton uzun.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim...

Daha üretken olmamız gerekiyor. 6-3-1 gibi sistemle oynayan bu tarz takımlara karşı çalıştığımız opsiyonlar vardı ancak bugün bunları uygulayamadık. Önümüzdeki haftalarda üzerine koymamız gerekiyor. Şu an yetersiz." ifadelerine yer vermişti.

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