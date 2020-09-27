Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim...

Daha üretken olmamız gerekiyor. 6-3-1 gibi sistemle oynayan bu tarz takımlara karşı çalıştığımız opsiyonlar vardı ancak bugün bunları uygulayamadık. Önümüzdeki haftalarda üzerine koymamız gerekiyor. Şu an yetersiz." ifadelerine yer vermişti.