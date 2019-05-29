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Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer! Müthiş takas...
Transfer sezonuna az bir süre kala görüşmeler arttı ve bombalar da peş peşe gelmeye devam ediyor... Bu kapsamda Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yer alan oyuncular da transferin gözdesi konumunda... Yapılanma içinde olan Fenerbahçe de geçtiğimiz sezon başarısız transferlere imza atmış ve karşılığında ligde mağlubiyet serileriyle karşılaşmıştı.
Giriş Tarihi: 29.05.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 14:06
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