29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi finaline Comolli damgası!
İngiltere'nin Independent gazetesi, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham'ın karşı karşıya gelecek olması üzerine, "İki takımı bu noktaya getiren adam" olarak gösterdiği Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile bir röportaj gerçekleştirdi ve Fransız yöneticinin "Moneyball" anlayışının bu takımların başarısında büyük bir paya sahip olduğunu belirtti. İşte Independent'ta Comolli için hazırlanan özel dosya...
Giriş Tarihi: 29.05.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 16:15
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