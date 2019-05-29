29 Mayıs 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Kaleci Berke Özer'le birlikte 4 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında alınan Barış Alıcı için teknik direktör Ersun Yanal kararını verdi.

Giriş Tarihi: 29.05.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 12:18
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Fenerbahçe'de sezon başında transferi en çok heyecan yaratan isimlerden biri Barış Alıcı idi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Altınordu'da birlikte forma giydiği kaleci Berke Özer ile birlikte 4 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödenmesi karşılığında alınan 21 yaşındaki kanat oyuncusuna 'geleceğin yıldızı' gözüyle bakılıyordu.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Sezonun ilk haftalarında ümit vadeden bir performans ortaya koyan Barış, ilerleyen dönemde form düşüklüğü yaşadı ve kulübeye mahkum oldu.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Fenerbahçe'de sadece 15 resmi maç forma giyip 1 asist yapabilen Barış Alıcı, 'sürekli oynayıp tecrübe kazanır' umuduyla devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralandı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Barış Alıcı kararı!

Ancak genç oyuncu sarı siyahlılarda sadece 10 maçta 2 gol, 1 asist (Tamamı Türkiye Kupası'nda) üretti.

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