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Brahimi Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı!
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Takımı baştan sona yenilemek isteyen sarı-lacivertliler ismi tartışılmayacak yıldızları listesine aldı. Bu isimlerden biri de Porto ile yollarını ayıran Yacine Brahimi'ydi. Cezayirli yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmek için bakın ne yaptı...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Giriş Tarihi: 29.05.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 12:15
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