29 Mayıs 2019, Çarşamba

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Brahimi Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Takımı baştan sona yenilemek isteyen sarı-lacivertliler ismi tartışılmayacak yıldızları listesine aldı. Bu isimlerden biri de Porto ile yollarını ayıran Yacine Brahimi'ydi. Cezayirli yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmek için bakın ne yaptı...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Giriş Tarihi: 29.05.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 12:15
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Brahimi Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı!

Geride bıraktığımız sezonda hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Brahimi Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı!

Sarı-lacivertli takımda özellikle sportif direktör Damien Comolli'nin belirlediği oyuncular üzerinden gidilirken, son dönemlerde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan yıldız isimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Brahimi Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı!

Porto ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Cezayirli futbolcu Yacine Brahimi'nin Fenerbahçe ile görüştüğü ifade edilirken ortaya çıkan yeni detay ise sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

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Brahimi Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı!

Cezayir basınından Dzfoot'ta yer alan haberde 29 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transfer olmak istediği için Olympique Marsilya'dan gelen teklifi reddettiği bildirildi.

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Brahimi Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı!

Brahimi'nin futbola başladığı Fransa'ya dönmek istemediği ifade edildi.

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