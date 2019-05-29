Brahimi Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Takımı baştan sona yenilemek isteyen sarı-lacivertliler ismi tartışılmayacak yıldızları listesine aldı. Bu isimlerden biri de Porto ile yollarını ayıran Yacine Brahimi'ydi. Cezayirli yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmek için bakın ne yaptı...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)