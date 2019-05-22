22 Mayıs 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Benfica'dan!
Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertli kulüp, Benfica'dan Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek istiyor.
Giriş Tarihi: 22.05.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 21:52
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı