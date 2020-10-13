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Mesut Özil'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil, Ada basınında gündem olmaya devam ediyor. Londra ekibinden ayrıldıktan sonra hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o gelişme ve Fenerbahçe detayı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:31
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Mesut Özil'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Arsenal'in sözleşmesini fesh etmek için düğmeye bastığı Mesut Özil, Ada basınında manşetleri süslemeye devam ediyor.

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Mesut Özil'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Ada basınında çıkan haberlere göre Türk asıllı futbolcu, Arsenal'den ayrıldıktan sonra atacağı adımları masaya yatırdı.

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Mesut Özil'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Eşi Amine Gülşe ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan Mesut Özil'in önünde iki seçenek olduğu belirtildi.

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Mesut Özil'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞME OLACAK

Takvim'in derlediği habere göre, 31 yaşındaki futbolcunun ilk seçeneğinin ABD olacağı ifade ediliyor.

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Mesut Özil'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Birçok MLS takımının transfer etmek istediği Mesut Özil'in eşi de ABD'ya gitmeye sıcak bakıyor.

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