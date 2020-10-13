Mesut Özil'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil, Ada basınında gündem olmaya devam ediyor. Londra ekibinden ayrıldıktan sonra hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o gelişme ve Fenerbahçe detayı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:31 ABONE OL