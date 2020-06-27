Fenerbahçe'de yıldız oyuncu geri dönüyor! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'da Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi için iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Tahir Karapınar, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu ilk 11'deki yerine dönüyor. İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında muhtemel 11'i...