27 Haziran 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de yıldız oyuncu geri dönüyor! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'da Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi için iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Tahir Karapınar, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu ilk 11'deki yerine dönüyor. İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 01:50 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 06:38
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Fenerbahçe'de yıldız oyuncu geri dönüyor! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

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Fenerbahçe'de yıldız oyuncu geri dönüyor! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlanan Tolga Ciğerci kadroda yer almayacak.

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Fenerbahçe'de yıldız oyuncu geri dönüyor! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün yapılan idmanda sakatlık yaşayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de yıldız oyuncu geri dönüyor! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a elenen, ligde ise Kasımpaşa'ya mağlup olarak taraftarlarını üzen sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek kalan haftalarda teselli arıyor.

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Fenerbahçe'de yıldız oyuncu geri dönüyor! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları boyunca takıma olan inancını ifade eden Tahir Karapınar, oyuncularla yakından ilgilenip yapılan hataların düzeltilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

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