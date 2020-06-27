27 Haziran 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat! Görüşmeler başlıyor
2020-21 sezonunda zirveye oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bu sezon sıkça problem yaşadığı kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Ara transfer döneminde Victor Moses'ın Inter'e transfer olması ve Garry Rodrigues'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu bölgede orta saha oyuncuları olan Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan gibi isimleri oynatan ve gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Arjantinli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için görüşmelere başlıyor. İşte hedefteki isim...
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