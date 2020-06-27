27 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat! Görüşmeler başlıyor

2020-21 sezonunda zirveye oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bu sezon sıkça problem yaşadığı kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Ara transfer döneminde Victor Moses'ın Inter'e transfer olması ve Garry Rodrigues'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu bölgede orta saha oyuncuları olan Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan gibi isimleri oynatan ve gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Arjantinli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için görüşmelere başlıyor. İşte hedefteki isim...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 01:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 06:38
ABONE OL
  • 1
  • 9
Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat! Görüşmeler başlıyor

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat! Görüşmeler başlıyor

Sarı-lacivertli takımın, Velez Sarsfield'de kiralık oynayan Arjantinli sol açık Ricardo Centurion için devrede olduğu belirtiliyor.

  • 3
  • 9
Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat! Görüşmeler başlıyor

Bonservisi Racing Club'da olan 27 yaşındaki futbolcu, ocak ayında gittiği Sarsfield'de 8 maçta 2 gol+2 asistle dikkat çekti.

  • 4
  • 9
Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat! Görüşmeler başlıyor

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Racing'le 1 yıl sözleşmesi kalan Centurion'u kiralamak ya da uygun bir bedelle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

  • 5
  • 9
Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat! Görüşmeler başlıyor

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Futbola Racing Club'un altyapısında başlayan Ricardo Centurion 'gezgin' oyunculardan. Kariyerinde Genoa, Sao Paulo, Boca Juniors ve son olarak Velez Sarsfield takımlarının formasını giydi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör