Fenerbahçe harekete geçti! Savunmaya milli yıldız...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetim Ömer Toprak için harekete geçti. W.Bremen'in Dortmund'tan kiralarken yaptığı zorunlu satın alma anlaşması transferin önündeki en büyük engel.