27 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe harekete geçti! Savunmaya milli yıldız...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetim Ömer Toprak için harekete geçti. W.Bremen'in Dortmund'tan kiralarken yaptığı zorunlu satın alma anlaşması transferin önündeki en büyük engel.

Giriş Tarihi: 27.06.2020 10:55
ABONE OL
  • 1
  • 9
Fenerbahçe harekete geçti! Savunmaya milli yıldız...

Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe savunmasını bir de yerli yıldızla takviye etmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Fenerbahçe harekete geçti! Savunmaya milli yıldız...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Werder Bremen formasını giyen Ömer Toprak'ın transferi için çalışmalara başladı.

  • 3
  • 9
Fenerbahçe harekete geçti! Savunmaya milli yıldız...

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, milli futbolcu ve menajeriyle temasa geçti.

  • 4
  • 9
Fenerbahçe harekete geçti! Savunmaya milli yıldız...

Ancak Werder Bremen'in Ömer'i Dortmund'tan kiralarken yaptığı bir anlaşma engel oluşturuyor.

  • 5
  • 9
Fenerbahçe harekete geçti! Savunmaya milli yıldız...

Anlaşmaya göre Werder Bremen sezon sonunda tecrübeli yıldızın bonservisini almak zorunda. Ancak Alman kulübü, Ömer'in performansından memnun değil.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör