05 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!

Süper Lig'de çıkışa geçen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. UEFA kadrosunun ardından TFF'ye 28 kişilik kadrosunu da sunan sarı-lacivertlilerde, yıldız isim kadro dışında bırakıldı.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 11:49
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Fenerbahçede yıldız isim kadro dışı!

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçede yıldız isim kadro dışı!

Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler çıkışa geçti.

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Fenerbahçede yıldız isim kadro dışı!

Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından gözünü diğer iki kulvara çeviren Fenerbahçe, bu organizasyonlarda yararlanacağı futbolcuları da belirledi.

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Fenerbahçede yıldız isim kadro dışı!

İlk olarak Fenerbahçe'nin 22 kişilik UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli olurken, dışarıda kalan isimler bu duruma bir hayli üzüldü.

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Fenerbahçede yıldız isim kadro dışı!

Teknik direktör Ersun Yanal, liste dışında kalan Soldado, Dirar, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Miha Zajc'a moral vermek için bir görüşme yaptı ve durumu şu sözlerle özetledi;

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