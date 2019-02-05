05 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi. Sarı lacivertliler listeye 3 yeni isim ekledi.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 14:39
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İşte Fenerbahçenin UEFA kadrosu!

Volkan Demirel

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İşte Fenerbahçenin UEFA kadrosu!

Harun Tekin

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İşte Fenerbahçenin UEFA kadrosu!

Erten Aksu

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İşte Fenerbahçenin UEFA kadrosu!

Şener Özbayraklı

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İşte Fenerbahçenin UEFA kadrosu!

Hasan Ali Kaldırım

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